Mantova, Modesto: «Rinaudo e Piccoli hanno dato un messaggio positivo»

Francesco Modesto, allenatore del Mantova, ha commentato la gara disputata contro l’Empoli durante la consueta conferenza stampa post-partita. Pianeta Serie B era presente nella sala stampa del Danilo Martelli – PATA Stadium e propone le dichiarazioni integrali.

Voci di mercato su Festa

Alla domanda riguardante le voci di mercato su Marco Festa e altri giocatori, Modesto ha risposto in modo diretto:

«Voci di mercato su Festa e Bardi? Sarò schietto: Marco è il nostro portiere, oggi ha giocato una partita strepitosa. Ti dico, del mercato oggi non parlo, abbiamo un’altra partita molto determinante, quindi con il direttore vedremo cosa fare. È naturale che devi mettere dentro qualcosa di più pulito, nel senso che devi prendere i giocatori che sono nella filosofia Mantova. Non ho letto i giornali, mi sono dedicato solo alla preparazione della partita.»

Analisi della partita

Modesto ha poi analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi sull’intensità della gara:

«Ho avuto la percezione dell’intensità, la voglia di non prendere gol, abbiamo avuto palle e gol per aprire noi, in situazioni come nel primo tempo, abbiamo rischiato qualcosa sui calci piazzati, dove i centimetri rispetto a noi erano molto di più, però siamo stati bravi, eravamo pronti sempre a ripartire. L’atteggiamento mi è piaciuto tanto, l’atteggiamento e la partecipazione, poi dobbiamo migliorare, non so, è un po’ classico perché è questo, ma io ho visto una squadra che ha voglia di portare fino alla fine il risultato che tutti noi vogliamo, però solo con il lavoro, la dedizione.»

Le occasioni da gol

L’allenatore ha poi parlato delle occasioni non concretizzate:

«Abbiamo avuto comunque la palla sempre per fare i gol, non siamo riusciti a tirare molto vicini alla porta, mi ricordo quello di Ruocco nel primo tempo, c’è stata quella di Mensah che poi è scivolato o quella di Falletti nel primo tempo con la stessa cosa in area di rigore ha tirato fuori, lui che di solito ha un tiro che è molto importante per questa categoria. Mi dispiace perché hanno dato veramente tutto.»

Messaggio di Rinaudo e Piccoli

Il tecnico ha anche commentato lo sfogo del direttore sportivo Rinaudo e del presidente Piccoli:

«È stato un messaggio molto positivo dalla parte del direttore, molto positivo, insieme al presidente. Ha detto quello che doveva dire, secondo me, nel modo giusto ai calciatori.»

Psicologo sportivo e gli stranieri

Infine, Modesto ha parlato della possibilità di introdurre una figura di psicologo sportivo nella squadra e delle problematiche legate agli stranieri: «Mi piacerebbe avere lo psicologo sportivo. È una figura che adesso nel calcio lo utilizzano in tanti. Perché i ragazzi non sono più come magari per te stesso qui. Gli stranieri? Quello c’è sempre stato, se sono bravi, italiani bravi ce l’abbiamo, io oggi, come ho detto, ce ne sono tanti.»