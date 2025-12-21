Entella-Sudtirol, Castori: «Un pareggio importantissimo, risultato giusto»

In seguito al pareggio del suo Sudtirol in casa dell’Entella, con l’incontro terminato sul risultato di 1-1, ha analizzato in conferenza stampa il match l’allenatore dei biancorossi, Fabrizio Castori.

«È un pareggio importantissimo – ha dichiarato il tecnico – abbiamo recuperato una partita che abbiamo compromesso noi, perchè nel primo tempo abbiamo preso un gol in cui abbiamo commesso errori. Abbiamo giocato contro una squadra compatta dietro, contro cui è difficile giocare»

E sugli avversari, Castori dichiara: «Faccio i complimenti all’Entella perchè ha spinto, è una squadra che ha gamba e la mentalità giusta per la Serie B. Il pareggio è il risultato giustissimo, in altre occasioni abbiamo perso punti all’ultimi minuti, questa volta no. Questo risultato è importante»