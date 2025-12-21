Palermo Women, Pipitone: «Questa squadra può dire la sua in questo campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 21, 2025

In seguito della vittoria delle ragazze rosanero sul Lecce Women, è intervenuta ai microfoni ufficiali del club l’allenatrice del Palermo Women, Rosalia Pipitone.

«Avevamo chiesto una risposta alle ragazze dopo la sconfitta della scorsa settimana e la risposta è arrivata – ha dichiarato – Per quanto espresso in campo, secondo me avremmo potuto segnare anche qualche gol in più»

Pipitone, ha inoltre fatto i suoi ringraziamenti alla squadra: «Ringrazio le ragazze per l’atteggiamento e per la prestazione,  sono convinta che questa squadra può dire la sua in questo campionato. Adesso ci fermiamo per la sosta, prima di riprendere la preparazione in vista del rientro in campo a gennaio. Da sottolineare anche l’esordio di Massaro, calciatrice classe 2009 proveniente dal nostro Settore Giovanile»

 

