Serie A, pokerissimo della Fiorentina: al “Franchi” Udinese battuta 5-1. La classifica aggiornata
Sussulto d’orgoglio da parte della Fiorentina nel match odierno al “Franchi” contro l’Udinese, che torna alla vittoria imponendosi con il risultato di 5-1. Tre punti importanti per la viola, che prova a rilanciarsi in classifica.
Inizio di match shock per i bianconeri, che al 7′ restano subito in 10 uomini a causa dell’espulsione di Okoye: l’estremo difensore tocca la palla di mano fuori dalla propria area in uscita disperata su Kean, rimediando un rosso diretto. Prende fiducia grazie all’uomo in più la Fiorentina, che al 21′ trova il gol del vantaggio: Fagioli finta la conclusione diretta in porta ma tocca per Mandragora, il suo sinistro rasoterra buca la barriera avversaria e si insacca in porta.
Al 42′ arriva la rete del raddoppio firmata da Gudmundsonn, che con un tiro da fuori area mette la palla all’incrocio dei pali. Nei minuti di recupero c’è spazio anche per il terzo gol della viola siglato da Ndour, che permette alla sua squadra di andare al riposo avanti per 3-0.
Nella ripresa la musica non cambia, con la formazione di mister Vanoli che trova altri due reti, entrambe firmate da Moise Kean. A poco serve il gol al 66′ dei bianconeri firmato da Solet, che rende meno pesante il passivo, con l’incontro che termina sul risultato di 5-1.
Con questa vittoria la Fiorentina tenta di rilanciarsi in classifica, ma resta ugualmente all’ultimo posto con appena 9 punti all’attivo. Brutta battuta d’arresto per l’Udinese, che resta ferma a quota 21. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 33
Milan – 32
Napoli – 31
Roma – 30
Juventus – 29
Bologna – 25
Como – 24
Lazio – 23
Sassuolo – 21
Cremonese – 21
Udinese – 21
Torino – 20
Atalanta – 19
Lecce – 16
Cagliari – 15
Genoa – 14
Parma – 14
Verona – 12
Pisa – 11
Fiorentina – 9