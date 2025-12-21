Serie C girone B: il Perugia cala il poker al Forli. La classifica aggiornata
Nel match del girone B del campionato di Serie C arriva una grande vittoria per il Perugia, che rifila un netto 4-0 al Forli. Incontro che non è mai stato in discussione e che ha avuto un padrone chiaro dall’inizio alla fine.
Partono subito forte i padroni di casa che, prima sbloccano il risultato al 18′ con il gol di Manzari, due minuti più tardi trovano il raddoppio con la rete di Montevago. A conclusione della prima frazione di gara arriva anche la seconda rete di Manzari, che manda al riposo il Perugia in vantaggio per 3-0
Nella ripresa la musica non cambia, con la formazione di casa che chiude definitivamente l’incontro con la rete al 69′ di Joselito. Tornano dunque alla vittoria i biancorossi, dopo le tre sconfitte rimediate negli ultimi tre match disputati.
LA CLASSIFICA
Ravenna -41
Arezzo – 40
Ascoli – 34
Pineto – 28
Vis Pesaro – 27
Guidonia – 27
Carpi – 26
Forlì – 24
Ternana – 23
Campobasso – 23
Pianese – 23
Juventus U23 – 21
Gubbio – 19
Livorno – 19
Sambenedettese – 18
Perugia – 15
Bra – 15
Pontedera – 14
Torres – 11
Rimini – 0