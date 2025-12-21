Serie C girone B: il Perugia cala il poker al Forli. La classifica aggiornata

Nel match del girone B del campionato di Serie C arriva una grande vittoria per il Perugia, che rifila un netto 4-0 al Forli. Incontro che non è mai stato in discussione e che ha avuto un padrone chiaro dall’inizio alla fine.

Partono subito forte i padroni di casa che, prima sbloccano il risultato al 18′ con il gol di Manzari, due minuti più tardi trovano il raddoppio con la rete di Montevago. A conclusione della prima frazione di gara arriva anche la seconda rete di Manzari, che manda al riposo il Perugia in vantaggio per 3-0

Nella ripresa la musica non cambia, con la formazione di casa che chiude definitivamente l’incontro con la rete al 69′ di Joselito. Tornano dunque alla vittoria i biancorossi, dopo le tre sconfitte rimediate negli ultimi tre match disputati.

LA CLASSIFICA

Ravenna -41

Arezzo – 40

Ascoli – 34

Pineto – 28

Vis Pesaro – 27

Guidonia – 27

Carpi – 26

Forlì – 24

Ternana – 23

Campobasso – 23

Pianese – 23

Juventus U23 – 21

Gubbio – 19

Livorno – 19

Sambenedettese – 18

Perugia – 15

Bra – 15

Pontedera – 14

Torres – 11

Rimini – 0