Serie C girone A: vince il Lecco contro la Pergolettese, l’Ospitaletto espugna Novara. I risultati finali e la classifica aggiornata

Si concludono gli incontri del girone A del campionato di Serie C. Arriva una grande vittoria da parte dell’Ospitaletto, che si impone con il risultato di 3-0 in casa del Novara: a decidere il match per la formazione ospite le reti firmate da Bertoli, Gualandris e Sinn. Arriva la vittoria in trasferta anche per il Cittadella, impegnato nel campo del Giana Erminio. Dopo una prima frazione di gioco terminata sul risultato di 0-0, nella ripresa arrivano le reti di Cecchetto e Amatucci, che regalano i tre punti ai granata. Vittoria di misura invece per il Lecco, che batte 1-0 la Pergolettese grazie al gol al 52′ di Sipos. I risultati finali e la classifica aggiornata:

Giana Erminio-Cittadella 0-2 (71′ Cecchetto; 81′ Amatucci)

Lecco-Pergolettese 1-0 (52′ Sipos)

Novara-Ospitaletto 0-3 (55′ Bertoli; 67′ Gualandris; 81′ Sinn)

LA CLASSIFICA

1. L.R. Vicenza – 49

2. Lecco – 37

3. Brescia – 33

4. Cittadella – 32

5. Inter U23 – 27

6. Alcione Milano – 27

7. Trento – 27

8. Giana Erminio – 26

9. Renate – 25

10. Arzignano – 24

11. Pro Vercelli – 24

12. Lumezzane – 22

13. Ospitaletto – 22

14. AlbinoLeffe – 21

15. Dolomiti Bellunesi – 21

16. Novara – 21

17. Virtus Verona – 18

18. Pergolettese – 15

19. Pro Patria – 12

20. Triestina – −2