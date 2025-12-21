Serie C girone A: vince il Lecco contro la Pergolettese, l’Ospitaletto espugna Novara. I risultati finali e la classifica aggiornata
Si concludono gli incontri del girone A del campionato di Serie C. Arriva una grande vittoria da parte dell’Ospitaletto, che si impone con il risultato di 3-0 in casa del Novara: a decidere il match per la formazione ospite le reti firmate da Bertoli, Gualandris e Sinn. Arriva la vittoria in trasferta anche per il Cittadella, impegnato nel campo del Giana Erminio. Dopo una prima frazione di gioco terminata sul risultato di 0-0, nella ripresa arrivano le reti di Cecchetto e Amatucci, che regalano i tre punti ai granata. Vittoria di misura invece per il Lecco, che batte 1-0 la Pergolettese grazie al gol al 52′ di Sipos. I risultati finali e la classifica aggiornata:
Giana Erminio-Cittadella 0-2 (71′ Cecchetto; 81′ Amatucci)
Lecco-Pergolettese 1-0 (52′ Sipos)
Novara-Ospitaletto 0-3 (55′ Bertoli; 67′ Gualandris; 81′ Sinn)
LA CLASSIFICA
1. L.R. Vicenza – 49
2. Lecco – 37
3. Brescia – 33
4. Cittadella – 32
5. Inter U23 – 27
6. Alcione Milano – 27
7. Trento – 27
8. Giana Erminio – 26
9. Renate – 25
10. Arzignano – 24
11. Pro Vercelli – 24
12. Lumezzane – 22
13. Ospitaletto – 22
14. AlbinoLeffe – 21
15. Dolomiti Bellunesi – 21
16. Novara – 21
17. Virtus Verona – 18
18. Pergolettese – 15
19. Pro Patria – 12
20. Triestina – −2