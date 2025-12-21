Serie B: l’Empoli espugna il “Martelli”, Mantova battuto 1-0. La classifica aggiornata
Torna alla vittoria l’Empoli dopo le due sconfitte contro Palermo e Juve Stabia. Gli uomini di Alessio Dionisi espugnano il “Martelli” di Mantova, portando a casa i tre punti grazie ad una vittoria di misura.
Primo tempo equilibrato con occasioni da una parte e dall’altra, ma senza che nessuna delle due compagini riesca a prendere in mano l’incontro, con le squadre che vanno al riposo sul risultato di 0-0.
Ad inizio ripresa arriva subito un grande occasione per il Mantova, con Fulignati che deve superarsi prima su Ruocco e poi su Trimboli. A passare in vantaggio al 62′ sono però gli azzurri: Elia lancia Nasti che solo davanti a Festa mette in rete con freddezza. Nel finale gli ospiti gestiscono bene il vantaggio, portando a casa l’intera posta in palio.
Con questa vittoria l’Empoli raggiunge l’ottavo posto in classifica, salendo a quota 23 punti. Sprofonda al penultimo posto il Mantova, con appena 14 punti all’attivo. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Frosinone – 37
Monza – 34
Venezia – 32
Cesena – 31
Palermo – 30
Modena – 29
Catanzaro – 28
Empoli – 23
Juve Stabia – 23
Padova – 22
Avellino – 21
Reggiana – 20
Carrarese – 19
Südtirol – 16
Entella – 16
Bari – 16
Sampdoria – 14
Spezia – 14
Mantova -14
Pescara – 13