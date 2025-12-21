Serie B: l’Empoli espugna il “Martelli”, Mantova battuto 1-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 21, 2025

Torna alla vittoria l’Empoli dopo le due sconfitte contro Palermo e Juve Stabia. Gli uomini di Alessio Dionisi espugnano il “Martelli” di Mantova, portando a casa i tre punti grazie ad una vittoria di misura.

Primo tempo equilibrato con occasioni da una parte e dall’altra, ma senza che nessuna delle due compagini riesca a prendere in mano l’incontro, con le squadre che vanno al riposo sul risultato di 0-0.

Ad inizio ripresa arriva subito un grande occasione per il Mantova, con Fulignati che deve superarsi prima su Ruocco e poi su Trimboli. A passare in vantaggio al 62′ sono però gli azzurri: Elia lancia Nasti che solo davanti a Festa mette in rete con freddezza. Nel finale gli ospiti gestiscono bene il vantaggio, portando a casa l’intera posta in palio.

Con questa vittoria l’Empoli raggiunge l’ottavo posto in classifica, salendo a quota 23 punti. Sprofonda al penultimo posto il Mantova, con appena 14 punti all’attivo. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Frosinone – 37

Monza – 34

Venezia – 32

Cesena – 31

Palermo – 30

Modena – 29

Catanzaro – 28

Empoli – 23

Juve Stabia – 23

Padova – 22

Avellino – 21

Reggiana – 20

Carrarese – 19

Südtirol – 16

Entella – 16

Bari – 16

Sampdoria – 14

Spezia – 14

Mantova -14

Pescara – 13

