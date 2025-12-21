Serie A: la Fiorentina cala il tris all’Udinese dopo i primi 45
Sussulto d’orgoglio da parte della Fiorentina nel match odierno al “Franchi” contro l’Udinese. Termina il primo tempo in vantaggio per 3 reti a 0 la viola, in un primo tempo dominato sotto tutti i punti di vista.
Inizio di match shock per i bianconeri, che al 7′ restano subito in 10 uomini a causa dell’espulsione di Okoye: l’estremo difensore tocca la palla di mano fuori dalla propria area in uscita disperata su Kean, rimediando un rosso diretto.
Prende fiducia grazie all’uomo in più la Fiorentina, che al 21′ trova il gol del vantaggio: Fagioli finta la conclusione diretta in porta ma tocca per Mandragora, il suo sinistro rasoterra buca la barriera avversaria e si insacca in porta. Al 42′ arriva la rete del raddoppio firmata da Gudmundsonn, che con un tiro da fuori area mette la palla all’incrocio dei pali. Nei minuti di recupero c’è spazio anche per il terzo gol della viola siglato da Ndour, che permette alla sua squadra di andare al riposo avanti per 3-0