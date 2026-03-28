Serie C Girone C: Latina sconfitto in casa dal Catania. Goleada Potenza sulla Salernitana. La classifica aggiornata
Risultati pesanti nel Girone C, dove il Catania supera 1-0 il Latina grazie a Bruzzaniti, rinviando così la festa promozione del Benevento.
Clamoroso invece il successo del Potenza, che travolge 5-2 la Salernitana al termine di una gara ricca di gol. Dopo un avvio equilibrato, i lucani dilagano nel finale, infliggendo una pesante sconfitta alla squadra di Serse Cosmi. Un turno che tiene ancora aperti i giochi nelle zone alte della classifica.
Latina-Catania 0-1
Potenza-Salernitana 5-2
- Benevento – 76
- Catania – 68
- Salernitana – 60
- Cosenza – 59
- Casertana – 56
- Crotone – 52
- Audace Cerignola – 51
- Monopoli – 50
- Potenza – 44
- Casarano – 44
- Altamura – 40
- Atalanta U23 – 38
- Cavese – 36
- Latina – 35
- Sorrento – 34
- Picerno – 32
- Giugliano – 31
- Trapani – 27
- Foggia – 23
- Siracusa – 22