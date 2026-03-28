Serie C Girone A: pari tra Lumezzane e AlbinoLeffe. L’Ospitaletto batte la Giana. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
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Pomeriggio equilibrato nel Girone A di Serie C, con due sfide decise nei minuti finali. Finisce 1-1 tra Lumezzane e AlbinoLeffe: ospiti avanti con Giannini, ma nel recupero Monachello firma il pareggio che evita il ko ai padroni di casa.

Più movimentata la gara tra Ospitaletto e Giana Erminio, chiusa sul 3-2. Protagonista Gobbi con una doppietta decisiva che ribalta il match dopo il doppio vantaggio lombardo firmato Galeandro. Un turno che conferma grande equilibrio nella parte centrale della classifica.


Lumezzane-AlbinoLeffe 1-1

Ospitaletto-Giana Erminio 3-2

 

La classifica aggiornata

  • L.R. Vicenza – 81
  • Brescia – 59
  • Lecco – 57
  • Trento – 55
  • Cittadella – 53
  • Renate – 53
  • Alcione Milano – 50
  • Lumezzane – 46
  • Giana Erminio – 45
  • AlbinoLeffe – 44
  • Novara – 44
  • Inter U23 – 42
  • Pro Vercelli – 42
  • Ospitaletto – 41
  • Arzignano – 40
  • Dolomiti Bellunesi – 38
  • Pergolettese – 33
  • Virtus Verona – 22
  • Pro Patria – 19
  • Triestina – 6

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