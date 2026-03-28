Serie C Girone A: pari tra Lumezzane e AlbinoLeffe. L’Ospitaletto batte la Giana. La classifica aggiornata
Pomeriggio equilibrato nel Girone A di Serie C, con due sfide decise nei minuti finali. Finisce 1-1 tra Lumezzane e AlbinoLeffe: ospiti avanti con Giannini, ma nel recupero Monachello firma il pareggio che evita il ko ai padroni di casa.
Più movimentata la gara tra Ospitaletto e Giana Erminio, chiusa sul 3-2. Protagonista Gobbi con una doppietta decisiva che ribalta il match dopo il doppio vantaggio lombardo firmato Galeandro. Un turno che conferma grande equilibrio nella parte centrale della classifica.
Lumezzane-AlbinoLeffe 1-1
Ospitaletto-Giana Erminio 3-2
La classifica aggiornata
- L.R. Vicenza – 81
- Brescia – 59
- Lecco – 57
- Trento – 55
- Cittadella – 53
- Renate – 53
- Alcione Milano – 50
- Lumezzane – 46
- Giana Erminio – 45
- AlbinoLeffe – 44
- Novara – 44
- Inter U23 – 42
- Pro Vercelli – 42
- Ospitaletto – 41
- Arzignano – 40
- Dolomiti Bellunesi – 38
- Pergolettese – 33
- Virtus Verona – 22
- Pro Patria – 19
- Triestina – 6