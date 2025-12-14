Serie C girone C: poker del Benevento al Giugliano, vince nel finale la Casertana sul Latina. La classifica aggiornata
Si concludono i match del pomeriggio nel girone c di Serie C. Buona prova del Benevento, che cala il Poker nel match casalingo contro il Giugliano. I giallorossi terminano la prima frazione di gioco avanti 2-0, grazie alla doppietta personale di Simonetti. Nella ripresa chiudono l’incontro, prima con la rete al 53′ di Tumminello, poi con il gol al 79 di Manconi che firma il definitivo 4-0.
Arriva la vittoria in extremis per la Casertana nel match contro il Latina. I nerazzurri sbloccano l’incontro al 12′ con Parigi, nei minuti di recupero arriva il però il pari firmato dall’ex rosa Bentivegna. Nel finale di gara arrivano i gol di Heinz e
LA CLASSIFICA
Catania — 38
Benevento — 38
Salernitana — 35
Cosenza — 33
Casertana — 32
Potenza — 25
Casarano — 25
Monopoli — 24
Crotone — 24
Trapani — 23
Audace Cerignola — 23
Atalanta U23 — 22
Sorrento — 20
Altamura — 19
Cavese — 18
Giugliano — 15
Siracusa — 15
Foggia — 15
Picerno – 13