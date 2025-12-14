Serie C girone C: poker del Benevento al Giugliano, vince nel finale la Casertana sul Latina. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 14, 2025

Si concludono i match del pomeriggio nel girone c di Serie C. Buona prova del Benevento, che cala il Poker nel match casalingo contro il Giugliano. I giallorossi terminano la prima frazione di gioco avanti 2-0, grazie alla doppietta personale di Simonetti. Nella ripresa chiudono l’incontro, prima con la rete al 53′ di Tumminello, poi con il gol al 79 di Manconi che firma il definitivo 4-0.

Arriva la vittoria in extremis per la Casertana nel match contro il Latina. I nerazzurri sbloccano l’incontro al 12′ con Parigi, nei minuti di recupero arriva il però il pari firmato dall’ex rosa Bentivegna. Nel finale di gara arrivano i gol di Heinz e

LA CLASSIFICA

Catania — 38

Benevento — 38

Salernitana — 35

Cosenza — 33

Casertana — 32

Potenza — 25

Casarano — 25

Monopoli — 24

Crotone — 24

Trapani — 23

Audace Cerignola — 23

Atalanta U23 — 22

Sorrento — 20

Altamura — 19

Cavese — 18

Giugliano — 15

Siracusa — 15

Foggia — 15

Picerno – 13

