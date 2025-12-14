Serie C girone A: pokerissimo della Triestina sull’Albinoleffe, vince l’Ospitaletto sulla Pro Vercelli. La classifica aggiornata

Si sono conclusi i match del girone A di Serie C. Grande vittoria della Triestina, che si impone per 5-2 sull’Albinoleffe: decisive per i biancorossi le doppiette di Ionita e Gundez e la rete di D’Urso. A poco servono per i biancocelesti le reti di Sali e De Paoli. Porta a casa i tre punti anche l’Ospitaletto, che vince per 2-0 il match casalingo contro la Pro Vercelli. Per i padroni di casa una rete per tempo: Guarneri nella prima frazione e Messaggi nella ripresa. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

L.R. Vicenza — 46

Lecco — 34

Brescia — 33

Cittadella — 29

Inter U23 — 27

Alcione Milano — 27

Giana Erminio — 26

Trento — 24

Pro Vercelli — 24

Renate — 22

Dolomiti Bellunesi — 21

Novara — 21

Lumezzane — 21

Ospitaletto — 19

AlbinoLeffe — 18

Arzignano — 18

Virtus Verona — 17

Pergolettese — 15