Serie C girone A: pokerissimo della Triestina sull’Albinoleffe, vince l’Ospitaletto sulla Pro Vercelli. La classifica aggiornata
Si sono conclusi i match del girone A di Serie C. Grande vittoria della Triestina, che si impone per 5-2 sull’Albinoleffe: decisive per i biancorossi le doppiette di Ionita e Gundez e la rete di D’Urso. A poco servono per i biancocelesti le reti di Sali e De Paoli. Porta a casa i tre punti anche l’Ospitaletto, che vince per 2-0 il match casalingo contro la Pro Vercelli. Per i padroni di casa una rete per tempo: Guarneri nella prima frazione e Messaggi nella ripresa. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
L.R. Vicenza — 46
Lecco — 34
Brescia — 33
Cittadella — 29
Inter U23 — 27
Alcione Milano — 27
Giana Erminio — 26
Trento — 24
Pro Vercelli — 24
Renate — 22
Dolomiti Bellunesi — 21
Novara — 21
Lumezzane — 21
Ospitaletto — 19
AlbinoLeffe — 18
Arzignano — 18
Virtus Verona — 17
Pergolettese — 15