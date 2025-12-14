Seria A: l’Inter espugna “Marassi” e conquista la vetta. Di seguito la classifica aggiornata
Porta a casa i tre punti l’Inter dalla trasferta di “Marassi” contro il Genoa. I nerazzurri firmano la loro terza vittoria consecutiva in campionato e, approfittando dei passi falsi di Napoli e Milan, si portano in testa alla classifica.
Iniziano bene l’incontro i nerazzurri, sbloccando subito il match al 6′: buon passaggio di Lautaro Martinez per Bisseck, che la sistema sul sinistro e con tiro dal limite batte Leali. Al 31′ l’Inter prova a trovare il gol del raddoppio con Pio Esposito che, lanciato in profondità, prova la conclusione, con l’estremo difensore rossoblù che gli nega la gioia del gol.Al 38′ arriva il raddoppio dei nerazzurri: Sucic serve Lautaro Martinez, che con un gran mancino firma la rete del 2-0..
Nella ripresa arriva la reazione dei rossoblù, che al 68′ accorciano le distanze: Vitinha si fa trovare pronto in area di rigore battendo Sommer. Nonostante ciò, la formazione di Cristian Chivu gestisce bene il finale di gara, portando a casa l’intera posta in palio.
Con questi tre punti l’Inter conquista la vetta della classifica, raggiungendo quota 33 punti. Battuta d’arresto per il Genoa, fermo a 14 punti al sedicesimo posto. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
1. Inter – 33
2. Milan – 32
3. Napoli – 31
4. Roma – 27
5. Bologna – 25
6. Como – 24
7. Juventus – 23
8. Lazio – 22
9. Sassuolo – 21
10. Udinese – 21
11. Cremonese – 20
12. Atalanta – 19
13. Torino – 17
14. Lecce – 16
15. Cagliari – 14
16. Genoa – 14
17. Parma – 14
18. Verona – 12
19. Pisa – 10
20. Fiorentina – 6