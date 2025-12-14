Carrarese-Entella, Calabro: «Tre punti meritati, c’è bisogno di sostanza non di bellezza»

In seguito alla vittoria della sua Carrarese nel match casalingo contro l’Entella, ha analizzato l’incontro nella conferenza stampa post partita il tecnico dei toscani, Antonio Calabro.

«La cosa più importante in questo momento il ritorno della Curva – ha dichiarato il tecnico – in casa finora c’era un ambiente da amichevole. Avete visto con i vostri occhi la spinta che ci ha dato. Abbiamo avuto qualche difficoltà, ma le vittorie senza queste sono rare in Serie B»

Calabro ha poi fatto i complimenti alla sua squadra: «I ragazzi meritavano i tre punti, anche per vivere con più serenità la settimana. I ragazzi se la sono meritata. Avversario di valore, ma questa è una squadra che ha avuto un atteggiamento diverso nel secondo tempo»

Infine, su cosa serve non ha dubbi: «Abbiamo bisogno di gare di sostanza, non di bellezza. La parte tecnica viene dopo l’atteggiamento. Quello che si è visto nella ripresa è quello che la Carrarese deve mettere come fondamento delle prestazioni. Abbiamo un problema mentale, ci abbattiamo alla prima difficoltà e ci prende grande entusiasmo alla prima cosa positiva»