Frosinone, Alvini dopo la rimonta sul Pescara: «Riprenderla non era semplice, grande merito alla squadra»

In seguito alla vittoria del suo Frosinone nella trasferta in casa del Pescara, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei ciociari, Massimiliano Alvini.

«Sapevamo che il Pescara ci avrebbe messo in difficoltà – ha dichiarato il tecnico – e la maturità di questa squadra che oggi aveva 52 anni in meno del Pescara. Stiamo facendo un grande percorso con una squadra giovanissima, Grande merito alla squadra».

E sull’esultanza nel gol vittoria, Alvini dichiara: «La mia corsa racchiude anche quella del mio staff, non è solo la mia. Sono settimane difficili e vincere contro una squadra cosi tosta non era semplice. Il Frosinone non aveva mai vinto 4 gare di fila in trasferta nella sua storia. Ho sfogato un po’ questa tensione»

Infine, i complimenti del tecnico ai subentrati: «Oggi devo fare un grande elogio a chi è entrato anche Gelli che ha fatto pochi minuti e li c’è la crescita del gruppo, di voler essere protagonisti. Andare sotto in questo stadio e poi riprenderla non era semplice. Poi abbiamo gestito, siamo riusciti ad andare avanti e poi ci sta che loro sul finale potessero pareggiare con un pallone messo in mezzo. Oggi bene alla squadra per come l’ha gestita»