Serie B: il Frosinone vince in rimonta sul Pescara e si conferma capolista. La classifica aggiornata
Arrivano altri tre punti per il Frosinone di mister Alvini. I ciociari vincono di misura in casa del Pescara ultimo in classifica, confermando l’ottimo momento di forma con la quarta vittoria consecutiva e consolidando il primo posto in campionato.
Partono forte i i padroni di casa, sbloccando subito il match al 1′: Tonin batte l’estremo difensore avversario sfruttando l’assist di Dagasso e regala il vantaggio ai suoi. Non tarda ad arrivare la reazione dei gialloblù, che al 5′ trovano subito la rete del pari: lancio di Monterisi per Koutsoupias che di sinistro batte Desplanches. Le due squadre vanno al riposo sul risultato di 1-1.
Ad inizio ripresa arriva la rete del sorpasso da parte della formazione ospite, con Oyono che da 30 metri calcia un destro imparabile sotto l’incrocio dei pali. Nel finale i ciociari gestiscono bene il risultato, conquistando tre punti importanti per alimentare l’obiettivo promozione.
Con questa vittoria il Frosinone consolida il primo posto in classifica, portandosi a quota 34 punti, a +4 dal terzo posto. Resta in ultima posizione il Pescara, fermo a quota 10 punti. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Frosinone — 34
Monza — 31
Cesena — 30
Venezia — 29
Palermo — 29
Modena — 29
Catanzaro — 25
Juve Stabia — 22
Padova — 21
Empoli — 20
Reggiana — 20
Avellino — 20
Carrarese — 19
Bari — 16
Südtirol — 15
Entella — 15
Spezia — 14
Mantova — 14
Sampdoria – 13
Pescara – 10