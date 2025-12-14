Serie B: il Frosinone vince in rimonta sul Pescara e si conferma capolista. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 14, 2025

Arrivano altri tre punti per il Frosinone di mister Alvini. I ciociari vincono di misura in casa del Pescara ultimo in classifica, confermando l’ottimo momento di forma con la quarta vittoria consecutiva e consolidando il primo posto in campionato.

Partono forte i i padroni di casa, sbloccando subito il match al 1′: Tonin batte l’estremo difensore avversario sfruttando l’assist di Dagasso e regala il vantaggio ai suoi. Non tarda ad arrivare la reazione dei gialloblù, che al 5′ trovano subito la rete del pari: lancio di Monterisi per Koutsoupias che di sinistro batte Desplanches. Le due squadre vanno al riposo sul risultato di 1-1.

Ad inizio ripresa arriva la rete del sorpasso da parte della formazione ospite, con Oyono che da 30 metri calcia un destro imparabile sotto l’incrocio dei pali. Nel finale i ciociari gestiscono bene il risultato, conquistando tre punti importanti per alimentare l’obiettivo promozione.

Con questa vittoria il Frosinone consolida il primo posto in classifica, portandosi a quota 34 punti, a +4 dal terzo posto. Resta in ultima posizione il Pescara, fermo a quota 10 punti. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Frosinone — 34

Monza — 31

Cesena — 30

Venezia — 29

Palermo — 29

Modena — 29

Catanzaro — 25

Juve Stabia — 22

Padova — 21

Empoli — 20

Reggiana — 20

Avellino — 20

Carrarese — 19

Bari — 16

Südtirol — 15

Entella — 15

Spezia — 14

Mantova — 14

Sampdoria – 13

Pescara – 10

