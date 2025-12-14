Carrarese-Entella, Chiappella: «I gol presi mi preoccupano, c’è stata una crepa emotiva»

In seguito al match tra Carrarese e Entella, vinto per 3-1 dai toscani, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il mister dei biancocelesti, Andrea Chiappella, esprimendo tutto il suo disappunto sulle reti subite.

«Sappiamo qual è il nostro obiettivo – ha dichiarato il tecnico – presi tre gol in dieci minuti su tre palle inattive. Questo non deve accadere, dobbiamo darci una regolata da questo punto di vista e cercare una scossa mentale per fare meglio in queste situazioni»

Chiappella, ha poi aggiunto: «Fino al primo gol di Schiavi le occasioni erano paritarie, le partite purtroppo vivono di episodi. In questo non siamo bravi, lo dice il campo. La sconfitta dà fastidio perché hai preso tre gol in pochi minuti»

Il tecnico non nasconde tutto il suo disappunto sulle reti subite: «I gol presi mi preoccupano. Chiedo una totale partecipazione. Le avvisaglie dei gol non ci sono state. Forse dal punto di vista emotivo oggi c’è stata una crepa per la prima volta»

Infine, uno sguardo ai prossimi incontri: «Il gruppo si allena sempre bene. Serve una presa di coscienza, dobbiamo alzare tutti il nostro livello. Dobbiamo pensare alla crescita nell’immediato. Ogni partita può palesare difficoltà, dobbiamo rispondere più presente in queste situazioni»