Seria A: a “Marassi” Inter avanti 2-0 sul Genoa dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 14, 2025

Va al riposo in vantaggio sul risultato di 1-0 l’Inter, impegnata nella trasferta a “Marassi” contro il Genoa. Buona prima frazione di gioco per gli uomini di Cristian Chivu, che prevalgono sia sul piano del gioco che delle occasioni create.

Iniziano bene l’incontro i nerazzurri, sbloccando subito il match al 6′: buon passaggio di Lautaro Martinez per Bisseck, che la sistema sul sinistro e con tiro dal limite batte Leali. Al 31′ l’Inter prova a trovare il gol del raddoppio con Pio Esposito che, lanciato in profondità, prova la conclusione, con l’estremo difensore rossoblù che gli nega la gioia del gol.

Al 38′ arriva il raddoppio dei nerazzurri: Sucic serve Lautaro Martinez, che con un gran mancino firma la rete del 2-0. Si va dunque negli spogliatoi con il doppio vantaggio degli ospiti, con il match che finora ha avuto un padrone ben definito.

