Pipitone dopo Pink Sport Time-Palermo Women: «Ora testa bassa e focus sul lavoro»

L’allenatrice del Palermo Women, Rosalia Pipitone, ha commentato la sconfitta contro la Pink Sport Time intervenendo ai microfoni ufficiali del Club, analizzando con lucidità il ko maturato nell’8ª giornata del Girone D di Serie C Femminile.

«Oggi non è stata una grande prestazione per le nostre capacità», ha spiegato la tecnica rosanero. «Il passivo così pesante è dovuto al voler cercare di recuperare la partita a tutti i costi. Questo può succedere», ha aggiunto Pipitone, sottolineando come il risultato finale sia stato condizionato anche dalla scelta di sbilanciarsi nel tentativo di rimettere in equilibrio il match.

Resta però il rammarico per un’occasione persa. «Dispiace perché questa gara avrebbe potuto proiettarci verso uno scenario diverso», ha ammesso l’allenatrice del Palermo Women, consapevole dell’importanza dei punti in palio nella corsa stagionale.

Ora, però, lo sguardo è già rivolto al futuro. «Adesso testa bassa e focus sul lavoro», ha concluso Pipitone, «con l’obiettivo di recuperare il prima possibile questi punti persi per strada». Un messaggio chiaro, che punta sulla reazione del gruppo e sulla continuità del percorso intrapreso.