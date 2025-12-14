Tensione prima di Genoa-Inter: scontri tra tifosi all’esterno del Ferraris

Momenti di forte tensione si sono verificati prima del calcio d’inizio di Genoa-Inter all’esterno dello stadio Luigi Ferraris. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero registrati lanci di oggetti tra le due tifoserie, con il coinvolgimento di alcuni gruppi di sostenitori presenti nelle aree adiacenti all’impianto.

In particolare, alcuni tifosi del Genoa avrebbero lanciato oggetti in direzione del settore riservato ai sostenitori nerazzurri. A quel punto una parte dei tifosi dell’Inter avrebbe reagito, tentando di forzare un cancello del settore ospiti per uscire e cercare un confronto diretto.

La situazione ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine, che sono riuscite a contenere gli animi e a ristabilire l’ordine evitando conseguenze più gravi. Al momento non risultano feriti, mentre sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica degli episodi.