Serie D, girone I: il Savoia torna in vetta, colpo esterno del Gela. Risultati e classifica aggiornata
La penultima giornata del girone d’andata nel girone I di Serie D rimescola ancora una volta le carte in vetta alla classifica. A prendersi la leadership è il Savoia, che supera di misura l’Athletic Palermo e approfitta del passo falso dell’Igea Virtus, sconfitta nel derby contro l’ACR Messina.
I biancoscudati salgono così al primo posto, confermando l’equilibrio di un campionato che continua a vivere di continui ribaltoni. Alle spalle del Savoia, l’Igea resta in scia, mentre il pareggio senza reti tra Nissa e Sambiase frena entrambe nella corsa ai piani alti.
Importanti anche i successi esterni: il Gela espugna Vibo Valentia battendo la Vibonese, mentre la Reggina centra la quarta vittoria consecutiva superando il Milazzo e rilanciando le proprie ambizioni in chiave playoff. In zona medio-bassa sorridono Ragusa e Vigor Lamezia, entrambe vittoriose in casa.
Il girone I si conferma uno dei più incerti dell’intera Serie D, con distacchi ridottissimi e una classifica destinata a restare aperta fino all’ultima giornata.
Risultati Serie D, 16ª giornata
Domenica 14 dicembre
Ore 14.30
Castrumfavara-Paternò 1-1
Gelbison-Enna 2-1
Reggina-Milazzo 2-0
Savoia-Athletic Palermo 2-1
Vibonese-Gela 1-2
Ore 15.00
ACR Messina-Igea Virtus 1-0
Nissa-Sambiase 0-0
Ragusa-Acireale 2-0
Vigor Lamezia-Sancataldese 2-1
Classifica Serie D
Savoia 31
Igea Virtus 30
Nissa 28
Milazzo 27
Athletic Palermo 26
Gela 25
Sambiase 25
Reggina 24
Vibonese 21
Gelbison 20
Vigor Lamezia 17
Castrumfavara 17
Sancataldese 16
Acireale 16
Ragusa 16
Enna 15
ACR Messina 13 (-14)
Paternò 10
Prossimo turno Serie D girone I, 17ª giornata
Domenica 21 dicembre
Ore 14.30
Acireale-Vibonese
Athletic Palermo-Ragusa
Enna-Castrumfavara
Gela-Gelbison
Igea Virtus-Vigor Lamezia
Milazzo-ACR Messina
Paternò-Nissa
Sambiase-Reggina
Sancataldese-Savoia