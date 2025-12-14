Serie A, giornata amara per il Napoli: stop a Udine. Incubo serie B a Firenze La classifica aggiornata

Dopo lo stop in Champions League contro il Benfica, il Napoli di Antonio Conte si ferma anche in campionato. Nella 15ª giornata di Serie A gli azzurri cadono al Bluenergy Stadium, battuti 1-0 dall’Udinese di Runjaic. A decidere il match è una splendida rete di Ekkelenkamp, che nella ripresa fulmina Milinkovic-Savic e regala tre punti pesantissimi ai friulani.

Una sconfitta che pesa soprattutto per la classifica: il Napoli spreca la grande occasione di allungare, approfittando del pareggio del Milan fermato 2-2 dal Sassuolo, e scivola ora al secondo posto, a un punto proprio dai rossoneri. La squadra di Conte paga una prestazione poco brillante, con diverse occasioni mancate nel finale e una difficoltà evidente nel trasformare il possesso in concretezza offensiva.

La giornata registra anche un altro risultato a sorpresa: al “Franchi” la Fiorentina cade in casa contro il Verona, sconfitto 1-2. I viola passano in svantaggio con Gift Orban al 42’, trovano il pareggio con l’autogol di Unai Núñez al 69’, ma nel recupero è ancora Orban, al 90’+3, a firmare il colpo esterno che gela Firenze.

Una domenica che ridisegna la corsa in vetta e conferma quanto il campionato resti aperto e imprevedibile: il Milan torna davanti, il Napoli rallenta e alle spalle le distanze restano minime. La lotta per il vertice entra sempre più nel vivo.

Milan – 32

Napoli – 31

Inter – 30

Roma – 27

Bologna – 25

Como – 24

Juventus – 23

Lazio – 22

Sassuolo – 21

Udinese – 21

Cremonese – 20

Atalanta – 19

Torino – 17

Lecce – 16

Genoa – 14

Cagliari – 14

Parma – 14

Verona – 12

Pisa – 10

Fiorentina – 6