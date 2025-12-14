Serie A, giornata amara per il Napoli: stop a Udine. Incubo serie B a Firenze La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 14, 2025

Dopo lo stop in Champions League contro il Benfica, il Napoli di Antonio Conte si ferma anche in campionato. Nella 15ª giornata di Serie A gli azzurri cadono al Bluenergy Stadium, battuti 1-0 dall’Udinese di Runjaic. A decidere il match è una splendida rete di Ekkelenkamp, che nella ripresa fulmina Milinkovic-Savic e regala tre punti pesantissimi ai friulani.

Una sconfitta che pesa soprattutto per la classifica: il Napoli spreca la grande occasione di allungare, approfittando del pareggio del Milan fermato 2-2 dal Sassuolo, e scivola ora al secondo posto, a un punto proprio dai rossoneri. La squadra di Conte paga una prestazione poco brillante, con diverse occasioni mancate nel finale e una difficoltà evidente nel trasformare il possesso in concretezza offensiva.

La giornata registra anche un altro risultato a sorpresa: al “Franchi” la Fiorentina cade in casa contro il Verona, sconfitto 1-2. I viola passano in svantaggio con Gift Orban al 42’, trovano il pareggio con l’autogol di Unai Núñez al 69’, ma nel recupero è ancora Orban, al 90’+3, a firmare il colpo esterno che gela Firenze.

Una domenica che ridisegna la corsa in vetta e conferma quanto il campionato resti aperto e imprevedibile: il Milan torna davanti, il Napoli rallenta e alle spalle le distanze restano minime. La lotta per il vertice entra sempre più nel vivo.

Milan – 32

Napoli – 31

Inter – 30

Roma – 27

Bologna – 25

Como – 24

Juventus – 23

Lazio – 22

Sassuolo – 21

Udinese – 21

Cremonese – 20

Atalanta – 19

Torino – 17

Lecce – 16

Genoa – 14

Cagliari – 14

Parma – 14

Verona – 12

Pisa – 10

Fiorentina – 6

Ultimissime

Pipitone dopo Pink Sport Time-Palermo Women: «Ora testa bassa e focus sul lavoro»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 14, 2025

Tensione prima di Genoa-Inter: scontri tra tifosi all’esterno del Ferraris

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 14, 2025

Serie D, girone I: il Savoia torna in vetta, colpo esterno del Gela. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 14, 2025

Serie A, giornata amara per il Napoli: stop a Udine. Incubo serie B a Firenze La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 14, 2025

Tre gol e tre punti: la Carrarese supera l’Entella 3-1

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 14, 2025