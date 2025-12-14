Tre gol e tre punti: la Carrarese supera l’Entella 3-1
La Carrarese conquista tre punti pesantissimi superando l’Entella 3-1 e rilancia la propria corsa in classifica. Al “Dei Marmi” i padroni di casa mettono la partita in discesa nella ripresa, sfruttando al meglio le occasioni create e mostrando maggiore lucidità nei momenti chiave.
Dopo un primo tempo equilibrato, il match si sblocca al 56’ con Nicolas Schiavi, bravo a trovare la conclusione vincente che rompe l’equilibrio. L’Entella prova a reagire ma la Carrarese colpisce ancora: al 70’ è Fabio Andrea Ruggeri a raddoppiare, indirizzando definitivamente la gara. Due minuti più tardi arriva anche il tris firmato Fabio Abiuso (72’), che chiude i conti e spegne le speranze liguri.
Nel finale l’Entella trova il gol della bandiera al 78’ con Alessandro Debenedetti, ma è troppo tardi per riaprire davvero la partita. Il risultato non cambia più fino al triplice fischio.
Con questa vittoria la Carrarese aggancia quota 19 punti e guadagna terreno nella zona bassa della classifica, mentre l’Entella resta ferma a 15, confermando un momento complicato.
Marcatori:
56’ Schiavi (Carrarese), 70’ Ruggeri (Carrarese), 72’ Abiuso (Carrarese), 78’ Debenedetti (Entella).
Frosinone – 31
Monza – 31
Cesena – 30
Venezia – 29
Palermo – 29
Modena – 29
Catanzaro – 25
Juve Stabia – 22
Padova – 21
Empoli – 20
Reggiana – 20
Avellino – 20
Carrarese – 19
Bari – 16
Südtirol – 15
Entella – 15
Spezia – 14
Mantova – 14
Sampdoria – 13
Pescara – 10