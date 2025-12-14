Tre gol e tre punti: la Carrarese supera l’Entella 3-1

La Carrarese conquista tre punti pesantissimi superando l’Entella 3-1 e rilancia la propria corsa in classifica. Al “Dei Marmi” i padroni di casa mettono la partita in discesa nella ripresa, sfruttando al meglio le occasioni create e mostrando maggiore lucidità nei momenti chiave.

Dopo un primo tempo equilibrato, il match si sblocca al 56’ con Nicolas Schiavi, bravo a trovare la conclusione vincente che rompe l’equilibrio. L’Entella prova a reagire ma la Carrarese colpisce ancora: al 70’ è Fabio Andrea Ruggeri a raddoppiare, indirizzando definitivamente la gara. Due minuti più tardi arriva anche il tris firmato Fabio Abiuso (72’), che chiude i conti e spegne le speranze liguri.

Nel finale l’Entella trova il gol della bandiera al 78’ con Alessandro Debenedetti, ma è troppo tardi per riaprire davvero la partita. Il risultato non cambia più fino al triplice fischio.

Con questa vittoria la Carrarese aggancia quota 19 punti e guadagna terreno nella zona bassa della classifica, mentre l’Entella resta ferma a 15, confermando un momento complicato.

Marcatori:
56’ Schiavi (Carrarese), 70’ Ruggeri (Carrarese), 72’ Abiuso (Carrarese), 78’ Debenedetti (Entella).

Frosinone – 31

Monza – 31

Cesena – 30

Venezia – 29

Palermo – 29

Modena – 29

Catanzaro – 25

Juve Stabia – 22

Padova – 21

Empoli – 20

Reggiana – 20

Avellino – 20

Carrarese – 19

Bari – 16

Südtirol – 15

Entella – 15

Spezia – 14

Mantova – 14

Sampdoria – 13

Pescara – 10

