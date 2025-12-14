Cuore nerorosa, ma vince il Savoia: Athletic Palermo ko 3-1

Una prova di carattere e orgoglio non basta all’Athletic Club Palermo, sconfitto 3-1 dal Savoia nella sfida valida per la 16ª giornata del campionato di Serie D, girone I. Una gara dai due volti per la squadra di Emanuele Ferraro, capace di partire forte, soffrire la rimonta dei padroni di casa e reagire con personalità, senza però riuscire a raccogliere punti.

L’approccio dei nerorosa è positivo e viene premiato già al 4’: Anzelmo subisce fallo in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Grillo è freddo, spiazza De Lorenzo e firma l’1-0, primo gol in maglia Athletic Palermo. Il Savoia, però, cresce con il passare dei minuti, alza il baricentro e prende progressivamente il controllo del gioco. Al 27’ Guida sfiora il pareggio con un tiro deviato che termina sull’esterno della rete, poi Umbaca trova l’opposizione di Crivello.

Il pari arriva poco prima dell’intervallo: calcio d’angolo corto, cross di Ledesma dalla sinistra e colpo di testa vincente di Umbaca che batte Greliak. Nel recupero del primo tempo Munoz va vicino al raddoppio, ma Anzelmo salva sulla linea mantenendo il risultato sull’1-1.

Nella ripresa il Savoia completa la rimonta. Al 53’ ancora Umbaca, sugli sviluppi di una punizione, trova la deviazione ravvicinata che vale il 2-1 e la doppietta personale. L’Athletic Palermo, però, non si arrende e reagisce con determinazione: Zalazar va vicino al pari con un tiro dal vertice dell’area che sfiora la traversa, mentre i nerorosa continuano a spingere alla ricerca del gol.

Il Savoia prova a colpire in ripartenza e sfiora il tris prima con Reis, murato da Greliak, poi con Meola, il cui tiro accarezza il palo. Nel finale l’Athletic Palermo sfiora due volte il 2-2: prima con un tiro-cross di Mazzotta bloccato da De Lorenzo, poi con un colpo di testa di Zalazar che esce di poco. Sbilanciati in avanti, i palermitani vengono puniti in pieno recupero: Favetta scavalca il portiere e Reis deposita in rete il definitivo 3-1.

L’Athletic Club Palermo resta fermo a quota 26 punti in classifica e chiuderà il 2025 e il girone d’andata domenica prossima, al Velodromo Paolo Borsellino, contro il Ragusa.