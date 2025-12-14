Palermo Women ko in trasferta: 3-0 contro Pink Sport Time

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 14, 2025

Battuta d’arresto in trasferta per il Palermo Women, che cade sul campo della Pink Sport Time nella gara valida per l’8ª giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile.

La squadra rosanero allenata da Rosalia Pipitone è stata superata con il punteggio di 3-0, al termine di una partita combattuta soprattutto nella prima parte, ma decisa nella ripresa dalla maggiore concretezza delle padrone di casa.

A sbloccare il match è stata Labianca al 52’, rompendo l’equilibrio dopo un primo tempo chiuso senza reti. Il Palermo ha provato a reagire, ma al 75’ è arrivato il raddoppio firmato da Ventura, che ha indirizzato definitivamente l’incontro. In pieno recupero, ancora Labianca ha chiuso i conti con la rete del definitivo 3-0 al 93’.

Per le rosanero una sconfitta che interrompe il cammino esterno, ma che non cancella il lavoro in corso e gli obiettivi stagionali. Ora il Palermo Women è chiamato a reagire subito, tornando a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato per riprendere il proprio percorso nel Girone D.

