Palermo Women ko in trasferta: 3-0 contro Pink Sport Time

Battuta d’arresto in trasferta per il Palermo Women, che cade sul campo della Pink Sport Time nella gara valida per l’8ª giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile.

La squadra rosanero allenata da Rosalia Pipitone è stata superata con il punteggio di 3-0, al termine di una partita combattuta soprattutto nella prima parte, ma decisa nella ripresa dalla maggiore concretezza delle padrone di casa.

A sbloccare il match è stata Labianca al 52’, rompendo l’equilibrio dopo un primo tempo chiuso senza reti. Il Palermo ha provato a reagire, ma al 75’ è arrivato il raddoppio firmato da Ventura, che ha indirizzato definitivamente l’incontro. In pieno recupero, ancora Labianca ha chiuso i conti con la rete del definitivo 3-0 al 93’.

Per le rosanero una sconfitta che interrompe il cammino esterno, ma che non cancella il lavoro in corso e gli obiettivi stagionali. Ora il Palermo Women è chiamato a reagire subito, tornando a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato per riprendere il proprio percorso nel Girone D.