Addio a Ido Sgrazzutti, ex rosanero simbolo di un calcio autentico

UDINE – Il calcio palermitano piange Ido Sgrazzutti. Storico difensore rosanero, Sgrazzutti si è spento all’età di 78 anni, lasciando un ricordo profondo anche a Palermo, dove ha vissuto alcune delle stagioni più significative della sua carriera e della storia del club.

Nato nel 1947 a Flumignano di Talmassons, in Friuli, Ido Sgrazzutti aveva iniziato il suo percorso calcistico nella Sangiorgina, realtà dilettantistica che negli anni ha rappresentato una vera fucina di talenti locali. Le sue qualità difensive, unite a una notevole affidabilità e a una spiccata capacità di interpretare la fascia con equilibrio tra copertura e spinta, gli valsero presto l’approdo nel calcio professionistico con l’Udinese, alla fine degli anni Sessanta.

Il passaggio decisivo della sua carriera arriva nel 1968, quando viene acquistato dal Palermo. In maglia rosanero Sgrazzutti diventa protagonista di un ciclo importante, prendendo parte a campionati di Serie A e Serie B e contribuendo in maniera concreta alla promozione del club siciliano nella massima serie all’inizio degli anni Settanta. Difensore solido, concreto, mai sopra le righe, seppe guadagnarsi la stima dell’ambiente e dei compagni di squadra, diventando un punto di riferimento nello spogliatoio grazie all’esperienza e al senso di appartenenza.

Dopo l’avventura palermitana, Sgrazzutti fece ritorno a Udine, indossando nuovamente la maglia bianconera fino alla metà degli anni Settanta. Complessivamente, nei campionati nazionali, ha collezionato 173 presenze e 2 reti, numeri che raccontano una carriera vissuta con continuità e affidabilità, qualità sempre apprezzate anche dal pubblico del “Barbera”.

Conclusa l’attività agonistica, Ido Sgrazzutti ha scelto una vita lontana dai riflettori, lavorando come postino e mantenendo un legame profondo con il proprio territorio. Una scelta coerente con il suo carattere: sobrio, riservato, autentico.

Il suo nome resta legato a un’idea di calcio fatta di sacrificio, rispetto e dedizione. A Palermo, come a Udine, il ricordo di Ido Sgrazzutti rimarrà quello di un difensore vero, di un uomo semplice e di un professionista che ha onorato la maglia rosanero con serietà e orgoglio.