Mantova, ore calde per la panchina: Possanzini in bilico

MANTOVA – Ore di riflessione in casa Mantova dopo la sconfitta contro il Cesena. La posizione di Davide Possanzini è diventata improvvisamente delicata e il club sta valutando il da farsi, con un possibile cambio in panchina che potrebbe maturare già nelle prossime ore.

Il ko di ieri ha fatto traballare la fiducia intorno all'attuale allenatore e la dirigenza sta prendendo in considerazione diverse opzioni. In caso di esonero, il nome in pole per la successione sarebbe quello di Francesco Modesto, profilo che raccoglie consensi per esperienza e caratteristiche.

Restano sullo sfondo anche altre candidature. Tra queste quelle di Viali e Pagliuca, che il Mantova segue con attenzione nel caso in cui si decidesse di imprimere una svolta tecnica immediata. Il club, però, non ha ancora preso una decisione definitiva e sta valutando con calma ogni scenario possibile.

Le prossime ore saranno decisive per capire se la società sceglierà la continuità o se invece opterà per un cambio di guida tecnica per provare a invertire il trend.