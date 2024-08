Nel Girone C della Serie C, la partita tra Picerno e Avellino si è conclusa sul punteggio di 0-0 al termine dei primi 45 minuti. Entrambe le squadre non sono riuscite a trovare il gol nel primo tempo, mantenendo la situazione di parità. Il match resta aperto e il secondo tempo potrebbe essere decisivo per determinare il risultato finale.

