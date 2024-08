Nel Girone B della Serie C, il primo tempo della sfida tra Gubbio e Sestri Levante si è concluso sul punteggio di 0-0. Le due squadre non sono riuscite a sbloccare il risultato nei primi 45 minuti, mantenendo il match in equilibrio. Il secondo tempo sarà decisivo per entrambe le formazioni, che cercheranno di trovare la via del gol per portare a casa i tre punti.

