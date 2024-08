Serie C: Lumezzane avanti 1-0 sulla Virtus Verona all’intervallo. I risultati parziali del Girone A

Serie C: I Risultati dei Primi 45 Minuti nei Gironi A, B e C

Al termine dei primi 45 minuti di gioco, ecco i risultati parziali delle partite in corso nei tre gironi della Serie C.

Girone A:

Lecco vs Union Clodiense: 0-0

Pro Patria vs Renate: 0-0

Virtus Verona vs Lumezzane: 0-1 (Gol di Pannitteri al 19′)

Nel Girone A, l’unico gol è stato segnato da Pannitteri del Lumezzane, che al 19′ ha portato la sua squadra in vantaggio contro la Virtus Verona.