Serie C girone C: l’Altamura espugna Crotone, vince in rimonta il Sorrento contro il Foggia. I risultati finali e la classifica aggiornata
Si concludono i match del pomeriggio del girone C del campionato di Serie C. Espugna Crotone l’Altamura, che porta a casa i tre punti con una vittoria di misura: decide l’incontro la rete al 77′ di Peschetola. Vittoria in rimonta invece per il Sorrento, nell’incontro casalingo contro il Foggia: sblocca il risultato al 42′ Bevilacqua, ribaltano il risultato i padroni di casa con le reti di Sabbatani e di Shaw nel finale, che regala i tre punti alla sua squadra. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:
Crotone-Altamura 0-1 (77′ Peschetola)
Sorrento-Foggia 2-1 (42′ Bevilacqua; 45+1′ Sabbatani; 87′ Shaw)
LA CLASSIFICA
1. Benevento – 44
2. Catania – 42
3. Casertana – 38
4. Salernitana – 38
5. Cosenza – 36
6. Monopoli – 30
7. Crotone – 28
8. Audace Cerignola – 28
9. Casarano – 28
10. Potenza – 26
11. Sorrento – 24
12. Altamura – 23
13. Latina – 22
14. Atalanta U23 – 22
15. Cavese – 21
16. Siracusa – 21
17. Trapani – 19
18. Foggia – 19
19. Giugliano – 16
20. Picerno – 15