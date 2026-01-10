Serie C girone C: l’Altamura espugna Crotone, vince in rimonta il Sorrento contro il Foggia. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026

Si concludono i match del pomeriggio del girone C del campionato di Serie C. Espugna Crotone l’Altamura, che porta a casa i tre punti con una vittoria di misura: decide l’incontro la rete al 77′ di Peschetola. Vittoria in rimonta invece per il Sorrento, nell’incontro casalingo contro il Foggia: sblocca il risultato al 42′ Bevilacqua, ribaltano il risultato i padroni di casa con le reti di Sabbatani e di Shaw nel finale, che regala i tre punti alla sua squadra. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Crotone-Altamura 0-1 (77′ Peschetola)

Sorrento-Foggia 2-1 (42′ Bevilacqua; 45+1′ Sabbatani; 87′ Shaw)

LA CLASSIFICA

1. Benevento – 44

2. Catania – 42

3. Casertana – 38

4. Salernitana – 38

5. Cosenza – 36

6. Monopoli – 30

7. Crotone – 28

8. Audace Cerignola – 28

9. Casarano – 28

10. Potenza – 26

11. Sorrento – 24

12. Altamura – 23

13. Latina – 22

14. Atalanta U23 – 22

15. Cavese – 21

16. Siracusa – 21

17. Trapani – 19

18. Foggia – 19

19. Giugliano – 16

20. Picerno – 15

