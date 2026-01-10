Serie A: all’Olimpico la Roma vince 2-0 contro il Sassuolo. La classifica aggiornata

Arriva un importante vittoria per la Roma, che all’Olimpico si impone per 2-0 contro il Sassu0lo. Dopo una prima frazione di gioco equilibrata, nella ripresa i giallorossi riescono a portare il match dalla loro parte, portando a casa i tre punti finali.

Dopo un primo quarto d’ora di studio tra le due squadre, al 17′ ci prova il Sassuolo a portarsi avanti: Idzes imbuca per Kone che si presenta a tu per tu con Svilar, strepitoso il portiere giallorosso nel chiudergli lo specchio della porta in uscita.

Otto minuti più tardi deve nuovamente superarsi l’estremo difensore della Roma, evitando il gol del vantaggio neroverde con una grande parata su un potente tiro dal limite di Fadera. Le due squadre vanno al riposo in parità, con il secondo tempo che sarà decisivo ai fini del risultato

Nella ripresa i giallorossi salgono in cattedra e, dopo alcune occasioni sprecate, al 76′ trovano il gol del vantaggio: cross morbido di Soulè per Kone, che di testa batte Muric. Passano appena tre minuti e la formazione di Gianpiero Gasperini trova il gol del raddoppio con Soulè, che sfrutta l’assist di tacco di El Shaarawy e firma la rete del definitivo 2-0

Con questi tre punti la Roma sale a quota 39 punti, accorciando momentaneamente sul primo posto in classifica. Resta fermo a quota 23 punti il Sassuolo. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter – 42

Milan – 39

Roma – 39

Napoli – 38

Juventus – 36

Como – 34

Atalanta – 28

Bologna – 27

Udinese – 26

Lazio – 25

Torino – 23

Sassuolo – 23

Cremonese – 22

Cagliari – 19

Parma – 18

Lecce – 17

Genoa – 16

Verona – 13

Fiorentina – 13