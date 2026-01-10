Mantova-Palermo: rosanero arrivati in Lombardia (Video)
Come si apprende attraverso le storie Instagram ufficiali del Palermo, i rosanero sono arrivati in Lombardia in vista del match di domani contro il Mantova, con calcio di inizio in programma per ore 15:00.
Volti sorridenti per gli uomini di mister Inzaghi che, dopo le due settimane di sosta, vogliono portare a casa i tre punti da questa insidiosa trasferta, per continuare ad inseguire il sogno promozione diretta. Di seguito il video dell’arrivo:
