Mantova-Palermo: rosanero arrivati in Lombardia (Video)

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026

Come si apprende attraverso le storie Instagram ufficiali del Palermo, i rosanero sono arrivati in Lombardia in vista del match di domani contro il Mantova, con calcio di inizio in programma per ore 15:00.

Volti sorridenti per gli uomini di mister Inzaghi che, dopo le due settimane di sosta, vogliono portare a casa i tre punti da questa insidiosa trasferta, per continuare ad inseguire il sogno promozione diretta. Di seguito il video dell’arrivo:

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

Ultimissime

Serie B, Ilie decide Cesena-Empoli: 0-1 al Manuzzi. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026

Mantova, Modesto: «Palermo costruito per vincere la B, ma non partiamo già sconfitti»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026

Mantova-Palermo: i 22 convocati di Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026

Disagi per il forte vento a Palermo: cade un palo della luce

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026

Frosinone-Catanzaro, Aquilani: «Non meritavamo di perdere»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026