Serie B: pari senza reti tra Cesena e Empoli dopo i primi 45
Al “Manuzzi”, vanno al riposo sul risultato di 0-0 Cesena e Empoli. Prima frazione di gioco con varie occasioni da entrambe le parti, con nessuna delle due compagini che è ancora riuscita a sbloccare il risultato.
Dopo una prima mezz’ora di studio tra le due compagini, al 17′ arriva la prima occasione gol per la formazione di Alessio Dionisi: Ghion serve Shpendi, conclude in scivolata verso Klinsmann, che blocca a terra.Al 34′ ci riprova l’attaccante degli azzurri che, dopo uno scambio all’interno con Ilie, prova il tiro che viene neutralizzato dall’estremo difensore avversario.
Al 45′ vanno vicini al gol anche i bianconeri con Cristian Shpendi, non si fa sorprendere Fulignati. Le due squadre vanno dunque al riposo sul risultato di 0-0, con la secondo metà di gioco che sarà decisiva ai fini del risultato.