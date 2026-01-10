Serie B: pari senza reti tra Cesena e Empoli dopo i primi 45

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026

Al “Manuzzi”, vanno al riposo sul risultato di 0-0 Cesena e Empoli. Prima frazione di gioco con varie occasioni da entrambe le parti, con nessuna delle due compagini che è ancora riuscita a sbloccare il risultato.

Dopo una prima mezz’ora di studio tra le due compagini, al 17′ arriva la prima occasione gol per la formazione di Alessio Dionisi: Ghion serve Shpendi, conclude in scivolata verso Klinsmann, che blocca a terra.Al 34′ ci riprova l’attaccante degli azzurri che, dopo uno scambio all’interno con Ilie, prova il tiro che viene neutralizzato dall’estremo difensore avversario.

Al 45′ vanno vicini al gol anche i bianconeri con Cristian Shpendi, non si fa sorprendere Fulignati. Le due squadre vanno dunque al riposo sul risultato di 0-0, con la secondo metà di gioco che sarà decisiva ai fini del risultato.

 

Ultimissime

Serie B, Ilie decide Cesena-Empoli: 0-1 al Manuzzi. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026

Mantova, Modesto: «Palermo costruito per vincere la B, ma non partiamo già sconfitti»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026

Mantova-Palermo: i 22 convocati di Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026

Disagi per il forte vento a Palermo: cade un palo della luce

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026

Frosinone-Catanzaro, Aquilani: «Non meritavamo di perdere»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026