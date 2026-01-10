Frosinone-Catanzaro, Aquilani: «Non meritavamo di perdere»

Nel post partita del match tra Frosinone e Catanzaro, vinto dai gialloblù con il risultato di 2-0, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei giallorossi, Alberto Aquilani.

«Siamo venuti a giocarcela alla pari, credo si sia visto, non meritavamo di perdere – ha dichiarato il tecnico -. Sapevamo di affrontare una squadra molto forte, con valori superiori alla categoria in alcuni giocatori. Quando trovi queste squadre devi aumentare un po’ tutto. Ce la siamo giocata a viso aperto, senza fare barricate. Credo sia stata fatta una buona partita»

E sull’avversario di oggi, il Frosinone, Aquilani dichiara: «E’ una squadra un po’ atipica, ha due esterni offensivi molto forti che vuole sfruttare e quindi abbiamo dovuto fare qualche accorgimento. Non potevamo lasciargli la palla troppo, volevamo una pressione forte sul portiere»

Infine, un’analisi sull’attuale Serie B: «Campionato atipico, strano, dove vedi risultati che non ti aspetti. Dobbiamo pensare a noi stessi, abbiamo una squadra giovane e nuova, che secondo me ha fatto un buon girone d’andata. Mi auguro di continuare cos»