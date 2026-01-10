Disagi per il forte vento a Palermo: cade un palo della luce

Una forte ondata di maltempo ha colpito la Sicilia nella giornata di oggi, provocando disagi in diverse zone dell’Isola, in particolare a Palermo e nella provincia di Messina.

Nel capoluogo siciliano le raffiche di vento, accompagnate da pioggia e grandine, hanno causato la caduta di un palo dell’illuminazione in via Paulsen, finito sull’asfalto. Fortunatamente non si registrano feriti. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi crollati, cornicioni pericolanti e rami caduti sulle strade o su veicoli in sosta.

Disagi anche in provincia di Messina, dove il maltempo ha reso difficoltosa la circolazione lungo alcune strade provinciali, in particolare la SP 44 Campo Italia e la SP 45 Curcuraci–Quattro Masse, a causa della presenza di alberi e rami di grosse dimensioni sulla carreggiata. I cantonieri della Città Metropolitana sono intervenuti per la rimozione e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

La Protezione Civile ha inoltre diramato un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico, invitando i cittadini alla prudenza.