Disagi per il forte vento a Palermo: cade un palo della luce

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026

Una forte ondata di maltempo ha colpito la Sicilia nella giornata di oggi, provocando disagi in diverse zone dell’Isola, in particolare a Palermo e nella provincia di Messina.

Nel capoluogo siciliano le raffiche di vento, accompagnate da pioggia e grandine, hanno causato la caduta di un palo dell’illuminazione in via Paulsen, finito sull’asfalto. Fortunatamente non si registrano feriti. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi crollati, cornicioni pericolanti e rami caduti sulle strade o su veicoli in sosta.

Disagi anche in provincia di Messina, dove il maltempo ha reso difficoltosa la circolazione lungo alcune strade provinciali, in particolare la SP 44 Campo Italia e la SP 45 Curcuraci–Quattro Masse, a causa della presenza di alberi e rami di grosse dimensioni sulla carreggiata. I cantonieri della Città Metropolitana sono intervenuti per la rimozione e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

La Protezione Civile ha inoltre diramato un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico, invitando i cittadini alla prudenza.

Ultimissime

Serie B, Ilie decide Cesena-Empoli: 0-1 al Manuzzi. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026

Mantova, Modesto: «Palermo costruito per vincere la B, ma non partiamo già sconfitti»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026

Mantova-Palermo: i 22 convocati di Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026

Disagi per il forte vento a Palermo: cade un palo della luce

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026

Frosinone-Catanzaro, Aquilani: «Non meritavamo di perdere»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026