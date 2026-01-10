Mantova-Palermo: i 22 convocati di Modesto

In vista della sfida di domenica alle 15 allo stadio Martelli contro il Palermo, il tecnico del Mantova Francesco Modesto ha diramato la lista dei convocati. Sono 22 i giocatori a disposizione dell’allenatore biancorosso per il match valido per il prossimo turno di campionato.

Restano fuori causa lo squalificato Radaelli e gli infortunati Mantovani, Bonfanti e Caprini, ai quali si è aggiunto Artioli, ricoverato all’ospedale di Peschiera del Garda per accertamenti dopo un malessere. Rientra invece dalla squalifica Trimboli, mentre viene confermata anche la presenza del giovane Marai della Primavera.

L’elenco dei convocati

Portieri

22 Lorenzo Andrenacci

24 Francesco Bardi

34 Ante Vukovic

Difensori

4 Senan Mullen

6 Cristiano Bani

20 Giacomo Fedel

27 Alessio Castellini

28 Stefano Cella

53 Tommaso Pittino

96 Tommaso Maggioni

Centrocampisti

10 David Wieser

18 César Falletti

21 Simone Trimboli

33 Christian Marai

36 Flavio Paoletti

98 Federico Zuccon

Attaccanti

7 Davis Mensah

11 Antonio Fiori

18 Leonardo Mancuso

18 Francesco Ruocco

23 Tommaso Marras

30 Davide Bragantini