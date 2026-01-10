Mantova-Palermo: i 22 convocati di Modesto
In vista della sfida di domenica alle 15 allo stadio Martelli contro il Palermo, il tecnico del Mantova Francesco Modesto ha diramato la lista dei convocati. Sono 22 i giocatori a disposizione dell’allenatore biancorosso per il match valido per il prossimo turno di campionato.
Restano fuori causa lo squalificato Radaelli e gli infortunati Mantovani, Bonfanti e Caprini, ai quali si è aggiunto Artioli, ricoverato all’ospedale di Peschiera del Garda per accertamenti dopo un malessere. Rientra invece dalla squalifica Trimboli, mentre viene confermata anche la presenza del giovane Marai della Primavera.
L’elenco dei convocati
Portieri
22 Lorenzo Andrenacci
24 Francesco Bardi
34 Ante Vukovic
Difensori
4 Senan Mullen
6 Cristiano Bani
20 Giacomo Fedel
27 Alessio Castellini
28 Stefano Cella
53 Tommaso Pittino
96 Tommaso Maggioni
Centrocampisti
10 David Wieser
18 César Falletti
21 Simone Trimboli
33 Christian Marai
36 Flavio Paoletti
98 Federico Zuccon
Attaccanti
7 Davis Mensah
11 Antonio Fiori
18 Leonardo Mancuso
18 Francesco Ruocco
23 Tommaso Marras
30 Davide Bragantini