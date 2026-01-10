Serie C girone A: vittorie esterne per Pergolettese e Inter U23. I risultati finali e la classifica aggiornata

Terminano i match del pomeriggio del girone A del campionato di Serie C. Trova la vittoria esterna la Lumezzane, che si impone per 2-0 in casa della Pergolettese: decidono il match le reti nel primo tempo di Mancini e quella nella ripresa di Caccavo. Successo fuori dalle mura amiche anche per l’Inter U23, che vince per 2-1 in casa della Pro Patria: decisiva per i nerazzurri la doppietta nella prima frazione di gioco da parte dell’ex rosa La Gumina, serve solo a rendere meno amaro il risultato la rete dei padroni di casa nel finale firmata da Desogus. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Pro Patria-Inter 1-2 ( 4′, 27′ La Gumina; 90+1′ Desogus)

Pergolettese-Lumezzane 0-2 (35′ Mancini; 64′ Caccavo)

LA CLASSIFICA

L.R. Vicenza – 53

Brescia – 42

Lecco – 38

Cittadella – 35

Inter U23 – 31

Renate – 31

Trento – 30

Alcione Milano – 30

Pro Vercelli – 27

Lumezzane – 26

Giana Erminio – 26

Arzignano – 24

AlbinoLeffe – 24

Dolomiti Bellunesi – 24

Ospitaletto – 23

Novara – 22

Virtus Verona – 18

Pergolettese – 15

Pro Patria – 12

Triestina – -2

