Serie C girone A: vittorie esterne per Pergolettese e Inter U23. I risultati finali e la classifica aggiornata
Terminano i match del pomeriggio del girone A del campionato di Serie C. Trova la vittoria esterna la Lumezzane, che si impone per 2-0 in casa della Pergolettese: decidono il match le reti nel primo tempo di Mancini e quella nella ripresa di Caccavo. Successo fuori dalle mura amiche anche per l’Inter U23, che vince per 2-1 in casa della Pro Patria: decisiva per i nerazzurri la doppietta nella prima frazione di gioco da parte dell’ex rosa La Gumina, serve solo a rendere meno amaro il risultato la rete dei padroni di casa nel finale firmata da Desogus. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:
Pro Patria-Inter 1-2 ( 4′, 27′ La Gumina; 90+1′ Desogus)
Pergolettese-Lumezzane 0-2 (35′ Mancini; 64′ Caccavo)
LA CLASSIFICA
L.R. Vicenza – 53
Brescia – 42
Lecco – 38
Cittadella – 35
Inter U23 – 31
Renate – 31
Trento – 30
Alcione Milano – 30
Pro Vercelli – 27
Lumezzane – 26
Giana Erminio – 26
Arzignano – 24
AlbinoLeffe – 24
Dolomiti Bellunesi – 24
Ospitaletto – 23
Novara – 22
Virtus Verona – 18
Pergolettese – 15
Pro Patria – 12
Triestina – -2