Serie B: non vanno oltre il pari Juve Stabia e Pescara, al “Menti” termina 2-2. La classifica aggiornata

Termina sul risultato di 2-2 il match del “Menti” tra Juve Stabia e Pescara. Un incontro equilibrato, in cui nessuna delle due compagini è riuscita ad avere la meglio e a portare a casa i tre punti.

Dopo una prima mezz’ora di studio tra le due squadre, a passare in vantaggio al 35′ è la formazione ospite: guizzo di Olzer che, dagli sviluppi di un calcio piazzato, prende il tempo al difensore avversario e calcia in porta trovando la rete con una deviazione fortuita.

Nella ripresa vanno subito vicini al gol del raddoppio i delfini, con un grande tiro di Di Nardo che si ferma sulla traversa. I padroni di casa non ci stanno e al 68′ trovano la rete del pari: cross morbido di Pierobon per Correia, che sfrutta l’occasione e firma il gol che riporta in equilibrio il risultato.

All’89’ arriva anche il gol del sorpasso da parte delle Vespe, grazie ad un rigore trasformato da Candellone. Nei minuti di recupero arriva però la doccia gelata per la formazione di mister Abate, con gli ospiti che trovano la rete del definitivo pareggio firmata da Sgarbi

Un pareggio amaro dunque per la Juve Stabia, che resta all’ottavo posto in classifica in piena lotta play-off. Muove la classifica il Pescara, ancora fermo all’ultimo posto a quota 14 punti. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Frosinone – 41

Venezia – 38

Monza – 37

Palermo – 33

Catanzaro – 31

Cesena – 31

Modena – 29

Juve Stabia – 27

Avellino – 25

Empoli – 24

Carrarese – 23

Padova – 22

Reggiana – 20

Südtirol – 19

Entella – 19

Sampdoria – 17

Spezia – 17

Bari – 17

Mantova – 15