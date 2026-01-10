Mantova-Palermo: i convocati di Inzaghi

In vista dell’incontro di domani al “Martinelli” tra Palermo e Mantova, l’allenatore dei rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per il match. Saranno 22 gli uomini a disposizione del tecnico, che cercheranno di portare a casa i tre punti da una trasferta insidiosa.

Di seguito la lista dei convocati per l’incontro:

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Avella

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli