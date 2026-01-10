Mantova-Palermo: i convocati di Inzaghi
In vista dell’incontro di domani al “Martinelli” tra Palermo e Mantova, l’allenatore dei rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per il match. Saranno 22 gli uomini a disposizione del tecnico, che cercheranno di portare a casa i tre punti da una trasferta insidiosa.
Di seguito la lista dei convocati per l’incontro:
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
30 Avella
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli