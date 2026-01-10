Serie A: pari a reti bianche tra Roma e Sassuolo dopo i primi 45

Vanno al riposo sul risultato di 0-0 Roma e Sassuolo. Prima frazione di gioco equilibrata, in cui nessuna delle due compagini è riuscita a sbloccare il risultato. Maggiore possesso palla da parte dei giallorossi, anche se le occasioni più pericolose sono capitate sui piedi della formazione ospite.

Dopo un primo quarto d’ora di studio tra le due squadre, al 17′ ci prova il Sassuolo a portarsi avanti: Idzes imbuca per Kone che si presenta a tu per tu con Svilar, strepitoso il portiere giallorosso nel chiudergli lo specchio della porta in uscita.

Otto minuti più tardi deve nuovamente superarsi l’estremo difensore della Roma, evitando il gol del vantaggio neroverde con una grande parata su un potente tiro dal limite di Fadera. Le due squadre vanno al riposo in parità, con il secondo tempo che sarà decisivo ai fini del risultato