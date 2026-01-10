Frosinone-Catanzaro, Alvini: «Campioni d’inverno? Mai considerato questo traguardo in maniera particolare»

Nel post partita del match tra Frosinone e Catanzaro, vinto per 2-0 dai ciociari che si confermano capolista, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei gialloblù, Massimiliano Alvini.

«È stata una gran bella partita, di spessore e qualità – ha dichiarato il tecnico -. I complimenti sono da fare alla squadra per come ha saputo stare dentro la partita. Questo, non è che ci deve servire come contentino. La partita è stata importante, andiamo avanti»

Sul traguardo di campioni d’inverno, Alvini confessa: «Personalmente, non ho mai considerato questo traguardo in maniera particolare, ma è significativo per il percorso che la squadra ha fatto. È meritatamente prima, per le idee messe in campo, e forse potevamo avere anche qualcosa in più. La squadra ha fatto un percorso positivo, loro lo sanno»

Infine, un analisi sul match da parte del tecnico: «Mi piace andare a leggere le partite. Quando si perde, si viene etichettati sempre per il risultato. Oggi abbiamo battuto una squadra forte, pagavamo 58 anni di età. C’è un abisso tra la loro esperienza e la nostra. Vincere una partita del genere, giocandola con flessibilità, idee e disciplina ci fa guardare avanti con fiducia»