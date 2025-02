Serie C Girone C: Giugliano e Foggia avanti su Latina e Taranto dopo i primi 45′

Nel Girone C, il Giugliano ha concluso il primo tempo con un vantaggio di 2-0 contro il Latina. Padula ha portato in vantaggio la squadra di casa al 12′, e poco prima dell’intervallo, al 43′, è arrivato il raddoppio che ha consolidato la loro posizione. Parallelamente, il Foggia ha dimostrato la sua superiorità in trasferta contro il Taranto, concludendo il primo tempo sul 3-0. Emmausso ha iniziato la serie di gol al 19′, seguito da Salinas al 32′ e da Silvestro al 41′, che ha siglato il terzo gol, mettendo in seria difficoltà il Taranto.

