Serie B: pari senza reti tra Catanzaro e Cittadella dopo il primo tempo

Nel primo tempo tra Catanzaro e Cittadella, le squadre hanno mantenuto il punteggio bloccato sullo 0-0, ma non è mancata l’azione. Il Catanzaro ha iniziato con grande intensità, mettendo sotto pressione il Cittadella che si è trovato costretto a difendersi. La squadra di casa ha creato diverse opportunità, con Iemmello protagonista di alcune delle occasioni più pericolose, incluse una conclusione a lato al 14′ e un colpo di testa che ha colpito il palo al 39′. Anche Pagano ha cercato di scuotere la partita con dei tiri dal limite, ma senza successo.

Il Cittadella, dal canto suo, ha mostrato una solida resistenza, soprattutto in difesa, con un’attività frenetica che ha impedito al Catanzaro di concretizzare le sue occasioni. Inoltre, il gioco è stato interrotto per alcuni infortuni, inclusa una sospetta distorsione alla caviglia per Pandolfi del Catanzaro, che ha temporaneamente ridotto la squadra in campo. Nonostante le numerose azioni offensive del Catanzaro, il Cittadella è riuscito a mantenere il punteggio in equilibrio fino all’intervallo.