Si concludono con i seguenti risultati i primi tempi delle partite del Girone C di Serie C, valevoli per la prima giornata di campionato:

JUVE NEXT GEN-CERIGNOLA 1-3 (doppietta Cuppone, Salvemini, Palumbo)

GIUGLIANO-TARANTO 1-0 (Romano)

LATINA-CASERTANA 0-0