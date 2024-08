Escl. Veloso: «Domani il Pisa vincerà 2-1. Blin e Verre…»

«Pisa-Palermo sarà sicuramente una partita molto bella da vedere ma anche da giocare per chi scenderà in campo. Da una parte i nerazzurri, dopo il pareggio della prima giornata, proveranno a far meglio davanti ai propri tifosi. Dall’altra i rosanero andranno alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta di Brescia. Spero che gli uomini di Inzaghi possano centrare la vittoria contro una formazione così importante come quella siciliana». Queste le parole dell’ex centrocampista del Pisa, Miguel Veloso, rilasciate ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com.

Come vede la lotta per la promozione in Serie A?

«È difficile fare pronostici in Serie B. Parliamo di un campionato nel quale le squadre spesso vivono momenti altalenanti e nel quale non mancano mai le sorprese. Credo sia ancora presto per sbilanciarsi ma senza dubbio ci sono delle formazioni che, più di altre, hanno fatto degli investimenti importanti».

Come giudica l’acquisto di Blin?

«Ottima acquisto per il Palermo, al pari del ritorno di Verre. Devo dire che i rosanero possono vantare su un organico di grande qualità».

Ci offre il suo pronostico per Pisa-Palermo?

«Prevedo una vittoria per il Pisa con il risultato di 2-1. Penso possa risultare decisivo Matteo Tramoni».