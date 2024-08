Rubinho: «Sirigu aiuterà il Palermo a risalire in A»

Intervistati da TuttoMercatoWeb.com l’ex portiere della Juventus, Fernando Rubinho ha toccato vari temi parlando anche di Sirigu al Palermo.

«Dybala ha fatto la scelta giusta. Andare in Arabia così giovane non ne vale la pena. Stare a Roma è qualcosa di speciale, lui è un calciatore importante».

Dybala adesso prova a mettere radici a Roma… «È in Italia da tanti anni e conosce certi meccanismi. Secondo me è un giocatore che ovunque va diventa una bandiera. La Roma ha bisogno di un giocatore come lui».

E la sua ex Juve? «Con l’arrivo di Thiago Motta e tanti nuovi calciatori è una squadra fresca. Secondo me se i ragazzi vanno dietro alle idee del nuovo mister possono fare bene».

È arrivato Di Gregorio. «Di Gregorio è veramente forte. Ha fatto la gavetta a Pordenone. È un portiere che sbaglia poco. Dà la giusta tranquillità e fa ciò che chiede Thiago Motta. Ha tutto per diventare un portiere importante per il futuro della Juve».

Il Monza punta su Turati. «A Frosinone ha fatto bene. Può ripetersi. Dispiace per Consigli che a Sassuolo non troverà spazio: è un portiere importante».

Il Palermo ha scelto il ritorno di Sirigu per sostituire l’infortunato Gomis. «I ritorni dei calciatori che in passato sono stati importanti sono belli per tutti. Sirigu ritrova la città che lo ha cresciuto, manca però l’ex presidente… Può dare una mano per la risalita in Serie A».