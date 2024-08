Gds: “Palermo, Wieteska «spiazza» De Sanctis. In attacco arrivano conferme sul no a Joao Pedro”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo.

De Sanctis è stato chiaro durante la conferenza stampa di inizio stagione: «Porteremo a Palermo gente motivata che vuole vestire la maglia rosanero». Un concetto condiviso anche da Dionisi, che nella conferenza pre-Pisa ha ribadito l’attesa per eventuali acquisti di giocatori desiderosi di giocare per il Palermo. In questo contesto, sembra ormai certo che Wieteska non sarà un calciatore del Palermo.

La trattativa per portare Wieteska in Sicilia si è improvvisamente fermata, ma non a causa di un cambio di obiettivo da parte dei rosanero o di un ripensamento del Cagliari. La decisione di non vestire la maglia rosanero è stata presa dal giocatore stesso. Da Cagliari trapela infatti che il polacco avrebbe rifiutato il trasferimento in Sicilia, preferendo restare in Sardegna dopo l’ottima prestazione contro la Roma. Wieteska non vuole scendere di categoria e ha deciso di restare in Serie A per mantenere le sue aspirazioni nazionali, dopo aver perso la maglia della Polonia nella scorsa stagione.

L’accordo tra Cagliari e Palermo era praticamente fatto, ma mancava l’elemento fondamentale: l’approvazione di Wieteska, che ha rifiutato l’offerta dei rosanero. A meno di un’offerta irrinunciabile, il difensore polacco non arriverà a Palermo, causando problemi anche al Cagliari, che sperava di liberarsi dell’oneroso ingaggio del giocatore per questioni di bilancio.

E adesso? È una domanda a cui nemmeno il direttore sportivo del Palermo sembra avere una risposta chiara. Il club dovrà tornare sul mercato alla ricerca di un difensore centrale di piede destro o rivalutare i profili precedentemente scartati, come Ceccherini. Attualmente, il Palermo non ha ancora concluso l’acquisto di un nuovo difensore centrale e dovrà aspettare ancora qualche giorno, con il mercato che sta per chiudersi. La mancanza di Lucioni per infortunio e la cessione di Graves complicano ulteriormente la situazione.

La vicenda di Wieteska ricorda quella di Verde nella scorsa stagione o di Prati con il Cagliari, dove la categoria di appartenenza ha fatto la differenza. Ora, il nome di Ceccherini torna in auge, dato che il Verona è disposto a cederlo e nessuna squadra si è ancora fatta avanti. Invece, Ferrari non è più un’opzione, poiché non gioca come centrale di destra.

In attacco, De Sanctis dovrà cercare nuove soluzioni. La pista che portava a Crnac è sfumata, con il giocatore venduto dal Rakow al Norwich per 11 milioni. Il Palermo cerca ora un attaccante duttile, capace di giocare sia come esterno che come prima punta, come Allende del Celta Vigo, anche se la trattativa non è ancora chiusa. L’ipotesi Joao Pedro è stata scartata: l’italo-brasiliano è a Palermo e vorrebbe unirsi alla squadra, ma De Sanctis non è convinto del suo ingaggio.

In porta, si attende solo l’annuncio del ritorno di Sirigu, mentre in uscita si cerca un acquirente per Broh, che probabilmente partirà negli ultimi giorni di mercato.