Palermo, intervento riuscito per Gomis: «La mia sfida sarà quella di tornare il prima possibile» (FOTO)

Nella giornata di oggi, venerdì 23 agosto, Alfred Gomis è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica per la ricostruzione del tendine rotuleo del ginocchio destro, a seguito dell’infortunio rimediato nella sfida di una settimana fa contro il Brescia. Attraverso il proprio profilo Instagram, il portiere rosanero ha pubblicato il seguente post:

«La vita ci mette davanti a continue sfide, quella di oggi è stata superata con successo grazie all’operazione. Da domani affronterò quella di rimettermi nel migliore dei modi per tornare in campo al meglio, più forte e il prima possibile. GRAZIE a tutta la società Palermo, al mister e a tutto lo staff, a tutti i miei compagni e grazie a chi non mi fa mai mancare il proprio sostegno».

