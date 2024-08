Athletic Club Palermo, concluso il precampionato. Battuto il Palermo Primavera

PALERMO, 23 AGOSTO 2024 – Precampionato concluso per l’Athletic Club Palermo. La squadra di Filippo Raciti ha disputato oggi l’ultima amichevole contro il Palermo Primavera, allenato da Cristiano Del Grosso, al Pasqualino di Carini. Un test importante che ha chiuso il ciclo di partita prima del debutto ufficiale, previsto domenica 1° settembre in Coppa Italia Eccellenza contro il Casteldaccia. L’amichevole di Carini è stata l’occasione per vedere all’opera anche gli ultimi acquisti tra cui Alessandro Prezzabile, centrocampista classe 1998, e i giovani argentini Gonzalo Sanchez e Santiago Zalazar.

“È stato un test con indicazioni positive e una crescita importante se consideriamo tutta la preparazione svolta – ha spiegato Filippo Raciti, allenatore dell’Athletic Club Palermo – È un gruppo nuovo, averlo al 100% all’inizio non è facile. Siamo in un momento di crescita, le gare di Coppa Italia non andranno prese sottogamba perché è una competizione in cui vorremo andare avanti. Sono partite che contano e ci serviranno per testare la condizione totale. Il gruppo? Sin dal primo momento, insieme alla società, abbiamo scelto prima gli uomini e poi i calciatori. C’è un gruppo omogeneo che vuole far bene e crescere”.

L’Athletic Club Palermo, come detto, giocherà la prima gara ufficiale della stagione domenica 1° settembre al “Favazza” di Terrasini contro il Casteldaccia, nell’andata del 1° turno di Coppa Italia Eccellenza. Sette giorni dopo (domenica 8 settembre) la gara di ritorno al “Fiorilli” di Casteldaccia. La prima giornata di campionato di Eccellenza Girone A, invece, è prevista domenica 15 settembre. Il calendario verrà reso noto dalla LND Sicilia nei prossimi giorni.